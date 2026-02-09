ಒಂದು ಬರ್ಗರ್‌ ಬೆಲೆ ₹17 ಸಾವಿರ: ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

<p>ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಬರ್ಗರ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬರ್ಗರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಹತ್ತಾರು ಆಫರ್ಗಳೂ ಇವೆ. ಜತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಹಾರಿ ಬರ್ಗರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ₹16,298 ಬೆಲೆಯ ಬರ್ಗರ್ ಅನ್ನು ನೊಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ದುಬಾರಿ ಬರ್ಗರ್ನ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಲೆವಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ‘ಸೂಪರ್ ಬೌಲ್ ಬರ್ಗರ್’ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರ್ಗರ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಜನರು ಅಚ್ಚರಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೂಪರ್ ಬೌಲ್ ಬರ್ಗರ್ 1.5 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿದೆ. ಒಂದು ಬರ್ಗರ್ಅನ್ನು 4 ಮಂದಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. </p><p>ಈ ದುಬಾರಿ ಬರ್ಗರ್ ಅನ್ನು ಬೀಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬಟಾಣಿ, ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಣ್ಣೆ, ಚೀಸ್ ಸ್ಲೈಸ್, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಸದ್ಯ ಈ ಬರ್ಗರ್ಗೆ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ₹17,785 ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೀಮಂತರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>