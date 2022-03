ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ ಅವಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ‘ಸಿಂಗಂ’ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆಂಗಲ್‌ಪೇಟೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಪಿ.ಅರವಿಂದನ್ ಅವರು ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೊವನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಫೋಟೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, 11 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು, ಯಾರು ಚಿಕ್ಕವರು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

‘ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಎಸಿಪಿ ಅಭಿನಂದನ್‌ ಜೊತೆ ನಾನು. ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಮಯ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೊ ನೋಡಿರುವ ಅನೇಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಟ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿನಯದ ‘ಸಿಂಗಂ’ ಸಿನಿಮಾ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Twinning with my brother ⁦@abinandhan_acp⁩ . When Tamilnadu police meets Delhi police pic.twitter.com/LxpTJoWkik

— Aravindhan P IPS (@aravindhanIPS) March 2, 2022