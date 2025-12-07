ಕೆನಡಾ ಮಾಜಿ PM ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದ ಪಾಪ್ ತಾರೆ ಕೇಟಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕೆನಡಾ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೊ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಪಾಪ್ ಗಾಯಕಿ, ನಟಿ ಕೇಟಿ ಪೆರ್ರಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಜೋರಾಗಿದ್ದವು.</p><p>ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಟಿ ಪೆರ್ರಿ ಅವರೇ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೊ ಜೊತೆ ಇರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಕೇಟಿ ಪೆರ್ರಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಬ್ಬರೂ ಸದ್ಯ ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 53 ವರ್ಷದ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೊ ಅವರು ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ 2025 ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p>41 ವರ್ಷದ ಕೇಟಿಗೆ, ನಟ ಒರ್ಲಾಂಡೊ ಬ್ಲೂಮ್ ಎನ್ನುವ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗಂಡ ಇದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರ ಸಂಬಂಧ ಇದೇ ವರ್ಷ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ಕೇಟಿ–ಜಸ್ಟಿನ್ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರು.</p><p>ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೊ ಸೋಪಿಯಾ ಎಂಬುವರ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>