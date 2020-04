Video | ನೋಡಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಂಗ್‌ ತೊಳೆಯಬೇಕು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ತಗುಲದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೊಳೆಯುವುದು, ಶುಚಿಯಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ರಕೂನ್‌ ಸಹ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ 20 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ಕೈತೊಳೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಕೈತೊಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹರಿಯಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ಶ್ವಾನದ ಮರಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ರಕೂನ್‌ ಕೈತೊಳೆದಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಐಎಫ್‌ಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರ್ವೀಣ್‌ ಕಾಸ್ವಾನ್‌ ಶುಕ್ರವಾರ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 15 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ರಕೂನ್‌ ವಿಡಿಯೊ ಈಗಾಗಲೇ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ. 'ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಕೂನ್‌ನಿಂದ ಎರಡನೇ ಡೆಮೊ ವಿಡಿಯೊ. ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ...' ಎಂದು ಒಕ್ಕಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Everybody must wash their hands carefully. Second Demo by the Raccoon🦝 . Watch carefully. TikTok video. pic.twitter.com/JJpzfU7YDB

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 10, 2020