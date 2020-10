ಇವತ್ತು 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ದಿನ', ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಹುಡುಗಿಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಯುನಿಸೆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ 'ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ‘ಬೇಟಿ ಬಚಾವೊ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೊ’ ಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸೋಣ ಎಂದು ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ, ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು #DayoftheGirl ಎಂಬ ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಹಾಥರಸ್‌ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಸುದ್ದಿಯಾದಾಗ ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದನಿಯೆತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕ್ರೋಶದ ದನಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ರೇಪ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿವೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮಗಳಿಗೆ ರೇಪ್ ಬೆದರಿಕೆ!. ಬುಧವಾರ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರೀತಿ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಮಗಳ ದಿನ, ಅಮ್ಮನ ದಿನ, ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಹೀಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಿನಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪೋಸ್ಟ್, ನುಡಿ ಬರಹಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ? .

Just saw that Dhoni's 6-year-old daughter Ziva is getting rape and death threats because he didn't play well in #IPL2020

Do people realize what shithole we have become? Can you even imagine where we are heading as a country?

Morally dead and decayed nation! pic.twitter.com/tYF9CsMleY

— Aryan Srivastava (@aryansrivastav_) October 8, 2020