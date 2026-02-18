ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ‘ಯುವ ಅಜ್ಜಿ’

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:05 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:05 IST
ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸುಷ್ಮಾ ಅವರು ಸಾಬೀತುಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ.ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಘೈ, ದೇವಿ ಅಹಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ 
