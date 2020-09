PV Web Exclusive: ‘ಅವನ‘ ತಪ್ಪಿಗೂ ‘ಅವಳು’ ಏಕೆ ಹೊಣೆಯಾಗಬೇಕು?

ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡ ನಂತರ ಮರುದಿನ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಹೆಸರು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಕೊಹ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುವುದರ ಜತೆಗೇ ಸುನೀಲ್ ಗಾವಸ್ಕರ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಯ್ತು. ‘ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎದುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ‘ ಎಂದು ಗಾವಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ತಿರುಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ವೇಳೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಬೌಲಿಂಗ್‍‌ಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೊ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಗಾವಸ್ಕರ್ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಟ್ವೀಟಿಗರು ಮಾತ್ರ, ಅದು ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಕಾವೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಾವಸ್ಕರ್ ಮಾತಿಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅನುಷ್ಕಾ, ‘ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಎಳೆದು ತರುತ್ತೀರಿ? ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ದೂಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?‘ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು.

ಕೊಹ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅನುಷ್ಕಾ ಹೆಸರು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುವುದು, ಆಕೆಯನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು ಇದೇನು ಮೊದಲಲ್ಲ. 2014ರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾಲ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಆದಾಗಲೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಹೆಸರು ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿತ್ತು. 2015ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋತಾಗ ‘ಅನುಷ್ಕಾ ಅನಿಷ್ಠ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸೋತಿದೆ‘ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ದೂರಿದ್ದರು. 2018ರ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸೋತಾಗ, 2019ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಪರಾಭವಗೊಂಡಾಗ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾಳನ್ನು ದೂರಿದ್ದರು, ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ‘ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಕಾರಣ‘ ಎಂಬ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದೂಷಣೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ.

Here is Video. Nothing distasteful Gavaskar had said. When Virat Kohli was batting, He said Virat always likes to practice, it makes him better. Even in lockdown there was a Video of him practising while Anushka was bowling (Another commentator said, still they don’t get privacy) pic.twitter.com/Sfw9YYdRh5

— Joy (@Joydas) September 25, 2020