ಕೀವ್‌: ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಉಕ್ರೇನ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್‌ ಝೆಲೆನ್‌ಸ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನೂ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

'ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಲಾಂಛನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ತೋರಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ...' ಎಂದು ಝೆಲೆನ್‌ಸ್ಕಿ ವಿಡಿಯೊ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಿರಿ, ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರಿ, ಸ್ವತಃ ನೀವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೇಳಿಸಿಸುವಂತಾಗಲಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣ ಆರಂಭಿಸಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಝೆಲೆನ್‌ಸ್ಕಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ರಷ್ಯಾ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಯುದ್ಧದ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾರ್ಚ್‌ 24ರಿಂದಲೇ ಇದು ಆರಂಭವಾಗಲಿ...' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

VIDEO: 'Ukraine matters.'

Ukrainian leader Volodymyr Zelensky calls on the world to "show your standing", urging people to "come from your offices, your homes, your schools and universities" to "say that people matter. Freedom matters. Peace matters. Ukraine matters" pic.twitter.com/89Mg5ZGvvi

— AFP News Agency (@AFP) March 24, 2022