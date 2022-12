ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್‌ ಸೆಕ್ಸ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಡಿಯೊ ಸೋರಿಕೆ: ಇದು ನಕಲಿ ಎಂದ ‘ಪಿಟಿಐ‘

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಡಿಯೊ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಕಲಿ ಎಂದು ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ನಾಯಕತ್ವದ ‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ ತೆಹರೀಕ್‌ ಇ ಇನ್ಸಾಫ್‌‘(ಪಿಟಿಐ) ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್‌ ಜತೆಗೆ ಸೆಕ್ಸ್‌ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಎರಡು ಆಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರ ಅಸಲಿ ಧ್ವನಿ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ ಪೀಪಲ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್‌ ಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಪಿಟಿಐ ಪಕ್ಷ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ.

Whoever I talk today are talking about sexual audio leaks of Imran Khan. On such leaks, any political leader or official in West would have resigned from politics & apologised in public. But we will soon see Imran Khan again giving us lectures on Islam & his followers adoring him https://t.co/ZGValL9bTD

— Shama Junejo (@ShamaJunejo) December 20, 2022