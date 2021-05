ಟೊಕಿಯೊ: ಜಪಾನ್‌ನ ಫುಕುಶಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಸುನಾಮಿ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಪಾನ್ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜೆಎಂಎ) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ 6.0ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.58ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 37.7 ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 141.8 ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 40 ಕಿ.ಮೀ. ಆಳದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

