ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, ಆಹಾರ, ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್‌, ಅಲ್ಲಿನ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ನೆಲೆ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ’ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರಷ್ಯಾದ ಪಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾವು ಹಣ, ಆಹಾರದ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಉಕ್ರೇನ್‌ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force.

We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.

We will welcome Ukrainian refugees with open arms.

