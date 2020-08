'ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನೊಂದಿಗೆ ಓಡಾಟ, ತಾಯಿಯ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ'- ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಭಾರತ–ಅಮೆರಿಕನ್‌ ಮತ್ತು ಜಮೈಕಾ–ಅಮೆರಿಕನ್‌ ಮಹಿಳೆ, ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (55) ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ದಿನಗಳ ನೆನಪು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಜ್ಜನೊಂದಿಗೆ 'ಸುದೀರ್ಘ ನಡಿಗೆ', ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋದರಿ ಮಾಯಾಗೆ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಡ್ಲಿಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬುವ' ತಾಯಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕಮಲಾ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಸೌತ್‌ ಏಷಿಯನ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಬಿಡನ್‌' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬೆರೆತು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ (ಗೋಪಾಲನ್) ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿದಾಗ ಅವರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ತನ್ನ ಪಾಲಕರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ತಮಿಳಿಯನ್‌–ಅಮೆರಿಕನ್‌ ಆದ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾದರು. ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಸೋದರಿ ಮಾಯಾಳನ್ನು ಅಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ತಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಬಯಕೆಯಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಕಮಲಾ ತಾಯಿಯ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಜಾರಿದ್ದರು.

Happy Indian Independence Day! Reflecting on the past 74 years, it’s remarkable how much progress our people have made in the fight for justice. I hope you'll join me today in celebrating and then commit to building an even better future.

