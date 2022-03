ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪತನ; ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ವಿಮಾನ ಪತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಹಾಗೂ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

132 ಮಂದಿಯಿದ್ದ ಚೀನಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರೂ ಬದುಕುಳಿದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಚೀನಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 133 ಜನರಿದ್ದ ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪತನ

ಚೀನಾ ಈಸ್ಟರ್ನ್‌ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ನ ಬೋಯಿಂಗ್‌ 737–800 ವಿಮಾನವು ಕುನ್‌ಮಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಗುವಾಂಗ್‌ಝೌಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ವುಝೌ ನಗರದ ಸಮೀಪ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಮಾನ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೂ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ವಿಮಾನ ಪತನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.

Deeply shocked and saddened to learn about the crash of the passenger flight MU5735 with 132 on board in China’s Guangxi. Our thoughts and prayers are with the victims of the crash and their family members.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 21, 2022