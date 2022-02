ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್‌: 'ಉಕ್ರೇನ್‌ನೊಳಗೆ ನ್ಯಾಟೊದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇನಾ ಪಡೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೋಲ್ಟೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲಿನ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣದ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು ಈ ಸಂಗತಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ನ್ಯಾಟೊ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

‘ಆದರೆ, ನ್ಯಾಟೊ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೊ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಸ್ಟೋಲ್ಟೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಟೊದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಲ್ಲ ಎಂದೂ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೋಲ್ಟೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

#BREAKING NATO chief Stoltenberg says no 'plans' to send alliance troops into Ukraine pic.twitter.com/pT0KXTL3g6

— AFP News Agency (@AFP) February 24, 2022