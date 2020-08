ಭಾರತ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪರಮಾಣು ಯದ್ಧವಾಗಲಿದೆ, ಅದೇ ಕೊನೆಯೂ ಆಗಲಿದೆ: ಪಾಕ್‌

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌: ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಅದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಯುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅದೇ ಕೊನೆಯ ಯುದ್ಧವೂ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವ ಶೇಖ್‌ ರಶೀದ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ರಶೀದ್‌ ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಳಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ, ಸಮರ್ಥ, ಸಣ್ಣ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿವೆ. ಅವು ಮುಸ್ಲೀಮರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ವರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ರಶೀದ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

