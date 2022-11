ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ವಿಮಾನ; ಪವಾಡಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಗೈಥರ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್: ಲಘು ವಿಮಾನವೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್‌ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಅದೃಷ್ಠವಶಾತ್‌ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ವೈಟ್‌ಪ್ಲೇನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ಸಿಂಗಲ್‌ ಎಂಜಿನ್‌ ವಿಮಾನವು ಸಂಜೆ 5.40ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೈಥರ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನ ಮಾಂಟ್‌ಗೊಮೆರಿ ಕೌಂಟಿ ಏರ್‌ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಎಂದು ಫೆಡರಲ್‌ ವಿಮಾನಯಾನ ಆಡಳಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಪತನಗೊಂಡ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮೂನಿ ಎಂ20ಜೆ (Mooney M20J) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಮಾನವು ನೆಲದಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DEVELOPING: FAA confirms that a single-engine Mooney M20J airplane hit power lines near Montgomery County Airport in MD. Left White Plains, NY earlier. NTSB will investigate. pic.twitter.com/g6kW2UMl5p — Pete Muntean (@petemuntean) November 27, 2022

According to the FAA:

◦Around 5:40pm: a single-engine Mooney M20J crashed into wires near Montgomery County Airpark in Gaithersburg, Md

◦Two people were on board, no injuries

◦The aircraft departed from Westchester County Airport in White Plains, N.Y.@fox5dc @mcfrsPIO pic.twitter.com/1dcp0LgzYq — Shirin Rajaee (@ShirinRajaee) November 28, 2022