ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ; ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್): ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ ಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ ವನೌತು ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ 7.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಭಾನುವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ವನೌತುವಿನ ಪೋರ್ಟ್‌ ಒರ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 23 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಗರದ 27 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನದ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರವು, ಭೂಕಂಪನ ಕೇಂದ್ರದ ಸುಮಾರು 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈವರೆಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ವನೌತುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.8 ಲಕ್ಷ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಪ್ರವಾಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ನಿರಂತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುತ್ತವೆ.

BREAKING | A magnitude 7.2 #earthquake has struck near Vanuatu prompting a TSUNAMI THREAT for those located within 185 miles.

The waves could arrive towards Esperitu Santo around 12:52 UTC. Move inland now!

No tsunami threat for the U.S. West Coast. #tsunami pic.twitter.com/cKtrVLUhfg

— Zach Covey (@ZachCoveyTV) January 8, 2023