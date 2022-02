ರಷ್ಯಾದ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರ ಹತ್ಯೆ: ಉಕ್ರೇನ್

ಕೀವ್ (ಉಕ್ರೇನ್): ಇದುವರೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಟೊ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ರಷ್ಯಾ ಫೆಬ್ರುವರಿ 25ರಂದು (ಗುರುವಾರ) ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.

ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಕೀವ್‌‌ನತ್ತ ರಷ್ಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಲು ಉಕ್ರೇನ್ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

Ukraine's Defence Ministry says more than 1,000 Russian soldiers were killed so far in Ukraine conflict: Reuters

