ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು: ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ವಿಮಾನಗಳು ವಿಳಂಬ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಕೋವಿಡ್‌–19 ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಕೋವಿಡ್‌ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಬೇಕಿದ್ದ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿಯುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಟ್ರಾವಿಸ್‌ ವಾಯುನೆಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಬೃಹತ್‌ ಯುದ್ಧವಿಮಾನವು ₹740 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ (100 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್‌) ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿತ್ತು.

ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ರವಾನಿಸಿದೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ, ಕೆನಡಾ, ದುಬೈ, ತೈವಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಾಗತಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೆರವು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ.

United States Department of Defense says the final two flights of #COVID19 aid to India have been delayed at least until Wednesday. US Transportation command says the delay is due to maintenance issues. pic.twitter.com/ZKO8dVlcbu

The American people stand united with India in the fight against COVID-19! Today, 125,000 vials of the antiviral drug Remdesivir arrived from the U.S. -the 4th relief shipment- and there are more life-saving supplies on the way. Thanks @USAID and @HHSGov for coord! #USIndiaDosti pic.twitter.com/Fz6mxmtY7P

— U.S. Embassy India (@USAndIndia) May 2, 2021