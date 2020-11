ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ಜನಾಂಗಗಳ ಜನರು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ: ಬೈಡನ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್‌ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೋ ಬೈಡನ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ಫಲಿತಾಂಶದ ಅಂಕಿ-ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಲೇ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜನರು ನಮಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬೈಡನ್‌ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಳೆದ 24 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಜೋನಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಡೆಮಾಕ್ರಾಟ್‌ ನಾವಾಗಲಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್‌ ನಾವಾಗಲಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುಸಿದಿದ್ದ ನೀಲಿ(ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್‌ ಪಕ್ಷದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಬಣ್ಣ) ಗೋಡೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಬೈಡನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲಿ ಬೈಡನ್‌ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಉದ್ದೇಶ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು' ಎಂದು ಬೈಡನ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

