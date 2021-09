ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್‌ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಡಿರುವ ಮೊದಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್‌–19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕವು 'ಹೊಸ ಶೀತಲ ಸಮರ' ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು ಎದುರಿಸಿರುವ ಟೀಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹೋಯ್ದಾಟಗಳ ಕುರಿತು ಬೈಡನ್‌ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮುಖಂಡರ ಮುಂದಿಟ್ಟರು.

ಅಮೆರಿಕವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಬೈಡನ್‌, 'ಬಿಗಿಯಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಹೊಸ ಯುಗಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

For the first time in 20 years, the United States is not at war. We’ve turned the page.

All the unmatched strength, energy, commitment, will, and resources of our nation are now fully and squarely focused on what’s ahead of us, not what was behind. pic.twitter.com/4n3HlIiUlY

— Joe Biden (@JoeBiden) September 21, 2021