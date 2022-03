ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣದ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್‌ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಪೋಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತ ಭವನ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಪೋಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ–ಉಕ್ರೇನ್‌ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪೋಲೆಂಡ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಡ್ರೇ ಡೂಡ ಮತ್ತು ಜೋ ಬೈಡನ್‌ ಶುಕ್ರವಾರ (ಮಾ.25) ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

'ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸಿರುವ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಶ್ವೇತ ಭವನದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

US President will travel to Warsaw, Poland on March 25, where he'll hold a bilateral meeting with Poland President & will discuss how US,alongside our Allies & partners, is responding to the humanitarian crisis that Russia’s unjustified & unprovoked war on Ukraine has created: WH pic.twitter.com/9bOjoWZV1t

— ANI (@ANI) March 21, 2022