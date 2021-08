ಕಾಬೂಲ್‌ ಐಸಿಸ್‌ ದಾಳಿ: ಅಮೆರಿಕದ 13 ಯೋಧರ ಸಾವು, ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ ಪೆಂಟಗನ್‌

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಉಗ್ರರು ಕಾಬೂಲ್‌ನ ಹಮೀದ್ ಕರ್ಜೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗಡೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹದಿಮೂರು ಯೋಧರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು, 18 ಯೋಧರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸ್ ಉಗ್ರರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಯೋಧರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಐಸಿಸ್‌ ಉಗ್ರರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಕಮಾಂಡ್‌ನ ಕಮಾಂಡರ್‌ ಜನರಲ್‌ ಕೆನೆತ್‌ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್‌ ಮೆಕೆಂಜಿ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಗ್ರರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಸಮೀಪ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Emergency hospital in Kabul says around 60 wounded people have arrived so far from airport explosions https://t.co/Ji2qTfjKsg pic.twitter.com/aIMELJwuat

— Reuters (@Reuters) August 26, 2021