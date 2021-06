ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಲಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ: ಅಮೆರಿಕ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ‘ಅಮೆರಿಕ ಬೆಂಬಲಿತ ‘ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸ್‌’ ಜಾಗತಿಕ ಲಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 30 ಲಕ್ಷ ಡೋಸ್‌ ಜಾನ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ರಫ್‌ ಘನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್‌ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶ್ವೇತಭವನ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಯೋತ್ವಾದನಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿ ಬಳಸದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಕೋವಾಕ್ಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

US' strong support & partnership is designed to prevent Afghanistan from ever again being used as a safe haven for terrorism; maintain Afghan stability & build self-reliance; promote economic growth & protect rights of women, girls, &minorities: White House after Biden-Ghani meet

