ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ: ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ತಡೆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಡ್ರಮ್ಸ್‌ ಬಾರಿಸುತ್ತ ಸಂಗೀತ ಮೇಳದ ತಾಳದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತರು.

ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಮುನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಕುರ್ತಾ ಪೈಜಾಮ, ಪೇಟ ಧರಿಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು, ಕೈಕುಲಿಕೆ, ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಹೊಟೇಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಎದುರಾದರು. ಹಲವು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಗಲ್ಲ ಸವರಿ ಹೆಸರು ಕೇಳುತ್ತ ನಿಂತರು. ಕೈಹಿಡಿದು, ಕೈಕುಲುಕಿ, ಹೈ–ಫೈವ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತ ಸಂಗೀತ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ತಾವೂ ಡ್ರಮ್ಸ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು.

#WATCH PM Modi plays the drums along with members of the Indian community gathered to bid him goodbye before his departure for India from Glasgow, Scotland

(Source: Doordarshan) pic.twitter.com/J1zyqnJzBW

— ANI (@ANI) November 2, 2021