ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture article features
ADVERTISEMENT

Wildlife: ಊರು ಸೇರಿದ ಕರಡಿ ಪ್ರಸಂಗ...

ಸ್ವರೂಪ್‌ ಕೊಟ್ಟೂರು
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕರಡಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು
ಕರಡಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು
ಮರದ ಮೇಲಿರುವ ಕರಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಕಸರತ್ತು...
ಮರದ ಮೇಲಿರುವ ಕರಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಕಸರತ್ತು...
Forest DepartmentwildlifebearWild life conservation

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT