ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಕಡುಬಿನ ಬಾನ

ಚಿನ್ನಿಕಾಯಿ ಸಿಕ್ತಾ?'.

'ಇಲ್ಲ... ಆಚೆ ಮನೆ ಜಯಕ್ಕಂಗೆ ಹೇಳಿನಿ. ಹ್ವಾದ್ವರ್ಷ ತಿಂಗ್ಳ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷಾದ್ರೂ ತೆಗ್ದಿಡು ಅಂತ. ನೋಡ್ಬೇಕು, ಈ ಸರಿನಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ತದೋ, ಇಲ್ಲ ಅದ್ನೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಿತ್ಕಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಂಗೆ?'

'ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮನೆಯವ್ರಿಗೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಎಲ್ಲಿಂದನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು ತಗಬಾ. ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಡುಬು ಕಟ್ಟದು ಅಂತ. ವರ್ಸಾ ವರ್ಸಾ ನಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಹೊಂಚ್ಕಂಡು ಹೋಗಿ ತಗಬರದು ಬಿಡು...'

'ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ' ಇನ್ನೂ ವಾರ, ಹದಿನೈದು ದಿನ ಇರುವಾಗಲೇ ಮಲೆನಾಡಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಿಕಾಯಿಗೆ (ಸಿಹಿಗುಂಬಳ) ಹೀಗೆ 'ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್' ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನಿಕಾಯಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ 'ಕಡುಬು' ಘಮಗುಡಲೇ ಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು 'ಭೂಮಿತಾಯಿ'ಯ ಇಷ್ಟದ ಖಾದ್ಯವಂತೆ! ಈ ಕಡುಬಿನ ತಯಾರಿಗಾಗಿ, ಕುಂಬಳಬಳ್ಳಿ ಇದ್ದವರ ಮನೆಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿನ, ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗೇ 'ಆರ್ಡರ್'ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಟ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಳೆಗಾಲ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ, ಚಳಿಗಾಲದ ಶುರುವಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ' ಹಸಿರುಟ್ಟ ಭೂರಮೆಗೆ ಸೀಮಂತ ಮಾಡುವ ಹಬ್ಬ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮ ಮೇಳೈಸಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರು ಈ ಹಬ್ಬದ ಮೂಲಕ ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರೀತಿ ಸಾರುತ್ತಾರೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಣ್ಣಿ ಹಬ್ಬ, ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಭೂಮ್ತ್ಯವ್ವನ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಜನಜನಿತ
ವಾಗಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂದಿಗೆ ಇದು ಶೀಗೆ ಹಬ್ಬ, ಸೀಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿರುವ ಬೀಜ ಹೊಡೆ ಹಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿತಾಯಿಯನ್ನು ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆಕೆಯ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಅಂದು ಬಗೆಬಗೆ ತಿನಿಸುಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ.

ಚಿನ್ನಿಕಾಯಿ ಕಡುಬು, ಕರಿಗಡುಬು, ಬಳ್ಳಿ ಹುಗ್ಗಿ, ಅಕ್ಕಿ ಹುಗ್ಗಿ, ಕೇಸರಿಬಾತ್, ಹೆಸರುಕಾಳು ಉಂಡೆ, ಮೊಸರು ಬುತ್ತಿ, ಕರಿ ಬುತ್ತಿ, ಬಿಳಿ ಬುತ್ತಿ, ಉದ್ದಿನ ವಡೆ, ಕಜ್ಜಾಯ, ಪಾಯಸ, ರೊಟ್ಟಿ, ಅನ್ನ– ಸಾಂಬಾರ್, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಪಲ್ಯಗಳು, ಕೋಸಂಬರಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಹಪ್ಪಳ– ಸಂಡಿಗೆ; ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸವಿಯುವವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೀನಿನ ಸಾರು, ಕೋಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಖಾದ್ಯಗಳೂ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಿದರೂ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಡುಬಿನ ಹಾಜರಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭೂತಾಯಿಯ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಸೊರಬ ಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಈ ಕಡುಬಿನ ನೈವೇದ್ಯ ಕಡ್ಡಾಯ. ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿದ ಕಡುಬನ್ನು ಪೂಜೆಯೆಲ್ಲ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಬಳಿಕ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಹುಗಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದರೂ ಕೆಡದೆ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ.

ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲೋ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲೋ ಹು