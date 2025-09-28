ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture article features
ADVERTISEMENT

ಕಾಡಂಚಿನ ಮಾಳಗಳು

ಜಿ.ಎಂ ಬೊಮ್ನಳ್ಲಿ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:38 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕಾವಲು ಮನೆ
ಮರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕಾವಲು ಮನೆ
ಮರದ ಮೇಲೆ ಮಾಳ
ಮರದ ಮೇಲೆ ಮಾಳ
FarmerForestVillagehut

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT