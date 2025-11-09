ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಆವರಗೆರೆ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ 'ಕಾಯಕಯೋಗಿ ಬಸವ ಪರಿಸರ ಬಳಗ'

ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಪಿ.
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
‘ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಉದ್ಯಾನ’ದಲ್ಲಿ ನಳನಳಿಸುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಬೇಧಗಳ ಗಿಡಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳು: ಸತೀಶ್ ಬಡಿಗೇರ

ಫೈಬರ್ ಪೈಪ್ ಹಾಗೂ ಬಂಡಿಗಾಲಿ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಿರಂಗಿಯ ಬಳಿ ಚಿಣ್ಣರ ಆಟ
