ಪಾಂಡವರ ಪರಂಪರೆಯ ಗಂಗಮ್ಮ

ದಾರಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜೆ, ತೊಗರಿ, ಜೋಳದ ತೆನೆಗಳು ವಾಲಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ನಡುವೆ ಪದವೊಂದು ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.

ಬಿತ್ತಾಕೂರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬೀಸಾದ ಪುಟ್ಟಿಂದೆ 
ಸಿತ್ತಾರದೆಣ್ಣೆ ನಡಿ ಮುಂದೆ, ಬಿತ್ತಾಕೂರಿಗೆ//
ಬಿತ್ತಾಕೂರಿಗೊಂದಿಡಿಯೋ ಮೆಲ್ಲಾಕೊಡಿಯೋ
ಚಿತ್ತುವಾರದೆಣ್ಣೆ ನಡಿ ಮುಂದೆ 
ಜತ್ತಿಗೆ ತೋದೆ ಮಿಣಿ ತೋದೆ, ಬಿತ್ತಾಕೂರಿಗೆ//

ಹೊಲದ ನಡುವೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕಲ್ಲುಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಈ ಪದವನ್ನು ಗುನುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ತಲೆಗೆ ವಲ್ಲಿಬಟ್ಟೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಓಡಿಸುವ ಕವಣೆ. ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದೆ. ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರು;

'ಗಂಡ ಗಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಪುಟ್ಟಿ ಕಟಿಗೊಂಡು ಬಿತ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಬಿತ್ತಾ ಹೊತ್ನಾಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಎತ್ತುಗಳ ಮಿಣಿಯೂ ತೋಯುತ್ತದೆ, ಹೆಂಡತಿಯ ನೆರಿಗೆಯೂ ತೋಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂರಿಗೆಯನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳುವ ಪದ'.

ಆಕೆ ಗಂಗಮ್ಮ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಬಳಿಯ ಇಂಗಳಗಿಯವರು. ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಕೂರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವವನು ಅರ್ಜುನ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಹೆಣ್ಣು ದ್ರೌಪದಿ ಎಂದರು. ಪಾಂಡವರ ಕುರಿತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕುತೂಹಲಕರ.

'ದರ್ಮುರು ಎಲ್ಲಾ ಬದುಕು ಮಾಡ್ಯಾರೆ, ಬಿತ್ಯಾರ, ಎಂಟೆತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಹೂಡ್ಯಾರ, ಹೊಲಕೆ ಬಂದು ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಪುಂಡಿ ತಪ್ಪಲು, ಕಾರೆ ತಪ್ಪಲು ತಿಂದಾರ, ಅರ್ಜುನ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಜ್ವಾಳದ ತೆನಿ ನೋಡು, ಸಜ್ಜಿ ತೆನಿ ನೋಡು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಯಾನೆ. ಅವರು ಮಾಡಿರೋದ್ನೇ ನಾವು ಮುಂದರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು'.

ಅರ್ಜುನ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆದು, ದ್ರೌಪದಿ ಅಕ್ಕಡಿ ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೆರಕೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮರಾಯ, ಭೀಮ, ನಕುಲ-ಸಹದೇವರೆಲ್ಲಾ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಉಲ್ಲಸಿತ
ವಾಯಿತು.

ಮಾತಾಡುತ್ತಲೇ ಅಣ್ಣೆ ಸೊಪ್ಪು, ಅಲಸಂದೆ ತಪರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ತೊಗರಿ ಕಾಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಡಿಸಿ 'ಇನ್ನೂ ಬಲಿತಿಲ್ಲ, ಎಳೆ ಸಿಬುರು' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿದು ಜೋಳದ ದಂಟಿನ ಬಳಿ ನಿಂತು 'ಜ್ವಾಳದ ಬೆಳಸೆ ತಿಂದೀರಾ' ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದರು.

'ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರಾಗಿ ಬೆಳಸೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ' ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ನಾಲ್ಕಾರು ಎಳೆಯ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡರು. ಸೌದೆಪುಳ್ಳೆಯ ಬೆಂಕಿ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟು ಕಾಳು ಉದುರಿಸಿದರು. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಕಾಳನ್ನು ಅಗಿದು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಾಯಿತುಂಬಾ ಹಾಲು ಒಸರುತ್ತಿತ್ತು. ದೇಸಿ ಜೋಳವಾದರೆ ಹಸಿ ತೆನೆಯನ್ನೇ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಜಗಿಯತೊಡಗಿದರು. ಕಟವಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಹಾಲು ಇಳಿಯತೊಡಗಿತು.

ಹಾಗೇ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಲಹರಿ ಬಿಚ್ಚಿದರು.

ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ. ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿಲ್ಲ. ಇತರೆಯವರ ಹೊಲಗಳು ಕಟಾವಾದ ಬಳಿಕ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸಜ್ಜೆ, ಜೋಳದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾಳು ತೆಗೆದು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ತಂದ ಕಾಳುಗಳು ಹಲವು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗಲೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತೆನೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಆರಿಸಿ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಈಗ ಗುಡ್ಡದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡೆಕರೆ ಪರಂಬೋಕು ಜಮೀನು ಗೆಯ್ಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ