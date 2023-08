ಡಿವಿಜಿ ಆಯ್ದ ಬರಹಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಸರಣಿ

ಸಿ. ಎಫ್. ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇವಷ್ಟೆ. ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು; ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮನವೊಲಿಸಿದವರು. ಅಂಥವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಲಂಡನ್ನಿನ ‘ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್’ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ:

“It is a well-arranged and documented review of one of the most difficult subjects... The author is outspoken in his disappointment at the Princes’ attitude during the earlier Conference sessions. They bluffed, and in the end surrendered nothing at all. They entrenched their own position, as arbitrary Rulers, at the expense of their subjects. Mr. Gundappa hopes that at the next session, the leading Indian statesmen will not barter away, as they did before, the rights of the Indian States’ subjects.”