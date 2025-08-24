ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಕವನ ‘ಮೊಹಬ್ಬತಿನ ಮೊಹರು’

<p>ಗಾಲಿಬ್,<br>ಹೀಗೆ<br>ದಗಲುಬಾಜಿ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ<br>ಪುಟಗಟ್ಟಲೆ ದೂರು<br>-ಗಳ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಿದೆ<br>ಗುಜರಿಯವನೆನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ<br>ನೆನಪುಗಳನು ಕಿಲೋ<br>ಲೆಕ್ಕದಲಿ ಮಾರಬೇಕಿದೆ<br>ಹರಿದು ಹೋದ ಕನಸುಗಳ<br>ಕೌದಿಗೆ ತೇಪೆಹಾಕಿ<br>ಹೊದ್ದು ಮಲಗಬೇಕಿದೆ<br>ಏಕಾಂತದ ಮೆಹೆಫಿಲಿಗೆ<br>ಬರಿದಾಗದ ಶರಾಬಿನ<br>ಬಟ್ಟಲು ಬೇಕಿದೆ<br>ಸಾವು ಕೂಗಿ ಕರೆದರೆ ನಾಳೆಗೆ<br>ಮೊಹಬ್ಬತಿನ ಮೊಹರು<br>ಹೃದಯದ ಮೇಲಿದೆ</p> .<p>ಗಾಲಿಬ್ :<br>ಈ ಸಂಜೆಗೆ ಅವಳ<br>ನೆನಪ ಬೆರೆಸದೆ<br>ಕುಡಿದ ಮದಿರೆ<br>ರುಚಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ<br>ಒಲವ ಹುಡುಕುತ್ತ<br>ಒಂದು ಭೂಮಿ<br>ಏಳು ಸ್ವರ್ಗ<br>ನಾಲ್ಕು ನರಕಗಳನ್ನು<br>ಅಲೆಯದಿರಲಿ ಹೇಗೆ<br>ಮೊಹೊಬ್ಬತ್ತಿನ ರಿವಾಜುಗಳಿಗೆ<br>ನಾನು ಹೊಸಬ<br>ನೋವು ಕಂಬನಿಯ<br>ಲೆಕ್ಕವಿಡಲಿ ಹೇಗೆ<br>ದರ್ವೇಶಿಯೊಬ್ಬ ದೂರದಲಿ<br>ನಿಂತು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ<br>ಹೃದಯ ಅವಳನ್ನೇ<br>ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವುದ<br>ತಡೆಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ<br>ಅವಳಿಗೆ ಸೋತು<br>ಸಾಯುವ ಮೊದಲು<br>ಕಾಣದ ಕರ್ತನನ್ನು<br>ಗೆದ್ದು ಅವಳ<br>ಪಡೆಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?</p>.<p>ಗಾಲಿಬ್,<br>ಇಲ್ಲಿ<br>ಗೋರಿಗಳ ಮೇಲೆ<br>ತಾಜ-ಮಹಲುಗಳನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ<br>ಒಲವನು ಜೀವಂತ<br>ದಫನಿಸಿ ನಿರ್ಜೀವ ಕಥೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ<br>ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ<br>ಬಿಸಾಕಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು<br>ಕಾಪಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ<br>ಬದುಕು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ<br>ಮತ್ತು ಸಾವು ಪ್ರೀತಿಗೆ<br>ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>