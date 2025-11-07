Astrology: 6 ಬೆರಳು, ಎರಡು ಸುಳಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ, ದುರದೃಷ್ಟವೋ

<p>ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕೆಲವರು 6 ಬೆರಳು ಹಾಗೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸುಳಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಗುರುತುಗಳು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಎಲ್. ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಂತೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹ: ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳೋದೇನು? \n\n. <ul><li><p>ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ 6 ಬೆರಳುಗಳಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ 6 ಬೆರಳುಗಳಿರುವುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆರು ಬೆರಳುಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಎರಡೂ ಸರಿ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 6 ಬೆರಳುಗಳ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p></li><li><p>ಆರು ಬೆರಳುಗಳಿರುವುದು ಅಪಶಕುನವೆಂದು ತಿಳಿದು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಅಗಲವಾಗಿರುವ ಹಣೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ದವಾಗಿರುವ ಮೂಗು ಇರುವವರು ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರುಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ, ಧಾನ್ಯ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಧನ ಯೋಗಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಇವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಉದಾಹರಣೆ:ರಾಜಕುಮಾರ್, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ. ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.</p></li><li><p>ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸುಳಿ ಇರುವವರಿಗೆ ದ್ವಿಕಳತ್ರ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ (ಎರಡು ಮದುವೆಯ ಯೋಗ) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ.</p></li></ul><p>ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಎಲ್.ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>