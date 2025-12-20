Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನು ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ವಾಸ್ತುದೋಷ ಪರಿಹಾರ

<p>ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನು ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕಾಮಧೇನು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ದೈವಾಂಶವೆಂದು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ದೂರವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. </p>.ಧನುರ್ಮಾಸ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಫಲ.<p><strong>ಕಾಮಧೇನು ಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದಾಗುವ ಉಪಯೋಗಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಕಾಮಧೇನು ಮೂರ್ತಿ ಇರುವ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಠ–ಮಂತ್ರ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಗಳು ತಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.</p></li><li><p>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಧನ, ಧಾನ್ಯ ಹೇರಳವಾಗಿ ಒದಗಿಬರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪತಿಯಾದ ಇಂದ್ರನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನುವಿದೆ ಎಂದು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. </p></li></ul>.ಧನುರ್ಮಾಸ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಫಲ. <ul><li><p>ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಧೇನುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ.</p></li><li><p>ಕಾಮಧೇನುವಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಅಮೃತ ಸಮಾನವಾದ ಹಾಲು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಗಂಜಲ, ಗಂಗಾ ಜಲದಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. </p></li><li><p>ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ದೀಪ ತಯಾರಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳಗಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭಫಲಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. </p></li><li><p>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>