ಮಕರ ರಾಶಿ; ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪ್ರಭಾವವಿರಲಿದೆ

2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಮ ಭಾವವು ಅಚಾನಕ್ ಘಟನೆಗಳು, ಗುಪ್ತ ವಿಚಾರಗಳು, ಆರೋಗ್ಯದ ಏರುಪೇರು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೈವಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ತಡವಾಗಬಹುದು. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲ ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತುರ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅಷ್ಟಮ ಭಾವವು ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಸಂಧಿವಾತ ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಮನೋಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಗತ್ಯ. ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮನಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಒಳಿತು.

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಮನೆಮಠದ ತುರ್ತು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡುವುದು ಒಳಿತು. ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲಿ. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು.

ಮನಸ್ಸಿನ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಲಹಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಮಾತಿನ ತೀವ್ರತೆ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮನಶಾಂತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ.

ಕೇತು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. "ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ" ಮಂತ್ರ ಜಪ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಪಠಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದಾನಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ, ಹಣಕಾಸಿನ