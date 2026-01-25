ರಥಸಪ್ತಮಿ: ಸೂರ್ಯ ದೇವ ಏಳು ಕುದುರೆಗಳ ರಥದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೂಚಕವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

<p>ಜನವರಿ 25ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ರಥಸಪ್ತಮಿ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಜನಿಸಿದನೆಂದು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.</p><p>ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲದ ಆರಂಭದ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಏಳು ಕುದುರೆಗಳ ರಥವನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿ ಸಂಚರಿಸುವ ದಿನವೇ ರಥಸಪ್ತಮಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಏಳು ಕುದುರೆಗಳು ಏಳು ವಾರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಥದ ಹನ್ನೆರಡು ಚಕ್ರಗಳು ವರ್ಷದ 12 ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ.</p>.ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ: ವಿದ್ಯೆ, ಬುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ಆರಾಧಿಸಲು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪಠಿಸಿ.<p><strong>ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ</strong></p><p>ಈ ದಿನ ನೀರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಏಳು ಎಲೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಸಿಣ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ರೂಢಿಯಿದೆ. ನಂತರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಕದ ಎಲೆ, ಎರಡೂ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು, ಮುಂಗಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಎಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ.</p><p>ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನಿಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ರಥಸಪ್ತಮಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಗೋಧಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ವಸ್ತ್ರ ದಾನದಿಂದ ಶುಭಪಲ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ.</p>