ಸಾಡೇಸಾತಿ: ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಇರಲಿದೆ

<p>ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಸಾಡೇಸಾತಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಾಡೇಸಾತಿ ಎಂದರೆ 7.5 ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಅವಧಿ 2 ವರೆ ವರ್ಷದ 3 ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. </p><p><strong>ಮೇಷ ರಾಶಿ:</strong> ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, 2033ರ ಮೇ 31ರ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ವೃಷಭ ರಾಶಿ:</strong> 2027ರ ಜೂನ್ 3ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಆರಂಭವಾಗಿ 2034ರ ಜೂನ್ 13ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. </p><p><strong>ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: </strong>2029ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ 2036ರ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರ ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.</p><p><strong>ಕಟಕ ರಾಶಿ:</strong>ಜ್ಯೋತಿಷದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾಶಿಗೆ 2032ರ ಮೇ 31ರಿಂದ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಆರಂಭವಾಗಿ 2039ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರ ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.</p><p><strong>ಸಿಂಹ ರಾಶಿ</strong>: 2034ರ ಜುಲೈ 13ರಂದು ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಆರಂಭವಾಗಿ 2041ರ ಜನವರಿ 29ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:</strong> 2036ರ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದು ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, 2043ರ ಡಿಸೆಂಬರ್12ರ ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. </p><p><strong>ತುಲಾ ರಾಶಿ:</strong> 2038ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 2046ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. </p><p><strong>ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:</strong> 2041ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ 2049ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರ ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. </p><p><strong>ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ: </strong>ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2043ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಿಂದ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಆರಂಭವಾಗಿ 2052ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರ ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. </p><p><strong>ಮಕರ ರಾಶಿ:</strong> ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಶನಿ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ.</p><p><strong>ಕುಂಭ ರಾಶಿ:</strong> ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 2027ರ ಜೂನ್ 3ರ ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. </p><p><strong>ಮೀನ ರಾಶಿ:</strong>ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 2029ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರ ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಲಾಭನಷ್ಟಗಳು</strong>: </p><ul><li><p>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭನಷ್ಟ ಎರಡೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕದನ, ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. </p></li><li><p>ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂತೋಷ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. </p></li></ul>