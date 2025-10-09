ಶುಕ್ರನ ರಾಜ ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ: ಇಂದಿನಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಈ 7 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ

<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಜ್ಯೋತಿಷ ನಂಬುವವರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಫಲಾಫಲಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದ್ಯ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಿಂದ ಶುಕ್ರನ ರಾಜ ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ 7 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಮಹತ್ವ ಪೂರ್ಣ ಗತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕಲೆ, ವೈಭವ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ತನ್ನ ಮಿತ್ರನಾದ ಬುಧನ ರಾಶಿಯಾದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುಕ್ರನಿಗೆ ನೀಚ ರಾಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀಚ ಬಂಗಾರ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗವು ರೂಪಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p><p> ಈ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರಕಲಿದೆ. ಧನ ಲಾಭ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 26 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ರಾಜಯೋಗ ಇರಲಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. </p><p><strong>1–ಮೇಷ ರಾಶಿ:</strong> ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹಣಕಾಸು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.</p><p><strong>2– ವೃಷಭ ರಾಶಿ:</strong> ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಣಕಾಸು ಲಾಭ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಕಲೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>3–ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:</strong> ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸು. ಸಂವಹನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಲದಿಂದ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆಯಲಿದೆ. </p><p><strong>4– ಕಟಕ ರಾಶಿ:</strong> ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗೃಹ ಅಲಂಕಾರ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. </p><p><strong>5 ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:</strong> ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ದೊರಕಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಸಹಿತ ಉತ್ತೇಜನ. ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಲಿದೆ. </p><p><strong>6–ತುಲಾ ರಾಶಿ</strong>: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಅಧಿಪತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿನ ದಾರಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p><strong>7–ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ:</strong> ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿರಿತನದ ಬಡ್ತಿ. ವೇತನ ವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಅವಕಾಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p><strong>Disclaimer:</strong> <strong>ಈ ಲೇಖನ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕುಂಡಲಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಿಖರವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಉತ್ತಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>