ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeastro vastu astrology
ADVERTISEMENT

ಉಪವಾಸದ ವೇಳೆ ಯಾವ ದಿನ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು?

ಲ್.ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ
ಎಲ್.ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:27 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚತುರ್ಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: 200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ
ಚತುರ್ಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ: 200 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ
ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಧನುರ್ಮಾಸ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಫಲ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಧನುರ್ಮಾಸ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಫಲ
ಧನುರ್ಮಾಸ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಫಲ
HindutraditionvastuAstrologyAstronomy

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT