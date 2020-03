ಕೋವಿಡ್‌–19: ಮಹೀಂದ್ರಾದಿಂದ ದೇಶೀಯ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌, ಬೆಲೆ ₹7,500ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಪರಿಣಾಮ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅಗ್ಗದ ದರದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದೆ.

ಆಂಬ್ಯು ಬ್ಯಾಗ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಚೀಲದ ಮಾಸ್ಕ್‌ನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರಾ ದೇಶಿಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹7,500ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೊಂಕು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ತರುವುದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಕೋವಿಡ್‌–19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಂಬ್ಯು ಬ್ಯಾಗ್‌ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ನಾಸಿಕ್‌ನ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ತಂಡ ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಂಬ್ಯು ಬ್ಯಾಗ್‌ ಮಾದರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆನಂದ್‌ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗುರುವಾರ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

So, so proud of our Kandivali & Igatpuri teams who confined themselves to the factories & without sleep produced this in 48hrs. With humility, we will seek guidance from specialists on the usefulness of the device. Whatever the outcome, they have shown India fights back... pic.twitter.com/LrVXm4Acku — anand mahindra (@anandmahindra) March 26, 2020

'ಐಸಿಯುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾಧನಗಳಾಗಿದ್ದು, ₹5–10 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ‍ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಂಬ್ಯು ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ₹7,500ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇರಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Ventilator 2: 2 pronged approach. At one end, we along with two large PSUs are working with An existing manufacturer of high spec ventilators to help them to simplify design and scale up capacity. Our engineering team is right now with them working on it. @PMOIndia @MahindraRise — Pawan K Goenka (@GoenkaPk) March 26, 2020