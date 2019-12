ನವದೆಹಲಿ: ಜರ್ಮಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್‌ ಬೆಂಜ್‌ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 'ಎಸ್‌ಯುವಿ ಜಿಎಲ್‌ಸಿ' ಕಾರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಲ್‌ಸಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಎಕ್ಸ್–ಷೋರೂಂನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ₹52.56 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಜಿಎಲ್‌ಸಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಂಬಕ್ಸ್‌ (MBUX) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಬಿಎಸ್‌ 6 ಗುಣಮಟ್ಟದ 2.0 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಇಂಜಿನ್‌ 194 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಮತ್ತು 320 ನ್ಯೂಟನ್‌ ಮೀಟರ್‌ ಟಾರ್ಕ್‌ ಹೊಮ್ಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್‌ 192 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಮತ್ತು 400 ನ್ಯೂಟನ್‌ ಮೀಟರ್‌ ಟಾರ್ಕ್‌ ಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಮರ್ಸಿಡಿಸ್‌ ಬೆಂಜ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರುಗಳ ಪೈಕಿ ಜಿಎಲ್‌ಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಆಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 7,000 ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟಗೊಂಡಿವೆ. ಕಾರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವಾಗಲು ಎಂಬಕ್ಸ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Witness the launch of a Star that blends extreme off-road capabilities with intelligent and efficient technologies like MBUX, Mercedes me and more. #StrengthFromWithin https://t.co/S8qM1pv4dj

