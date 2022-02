'ಸ್ಲಾವಿಯಾ' ಸೆಡಾನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಕೋಡಾ; ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹10.69 ಲಕ್ಷ

ನವದೆಹಲಿ: ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೊ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಡಾನ್‌ 'ಸ್ಲಾವಿಯಾ' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೆಡಾನ್‌ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹10.69 ಲಕ್ಷ ಇದೆ.

ಒಂದು ಲೀಟರ್‌ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಎಂಜಿನ್‌ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 'ಸ್ಲಾವಿಯಾ' ಆ್ಯಕ್ಟೀವ್‌, ಆ್ಯಂಬಿಷನ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಲಾವಿಯಾ 1.0 ಟಿಎಸ್‌ಐನ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರು–ಸ್ಪೀಡ್‌ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಬಿಷನ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್‌ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರು–ಸ್ಪೀಡ್‌ ಆಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಟ್ರಿಮ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಸ್ಕೋಡಾ ಆಟೊ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಕಾರು ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ, ಹ್ಯುಂಡೈ ವರ್ನಾ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸಿಯಾಜ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸೆಡಾನ್‌ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಲೀಟರ್‌, 3–ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಎಂಜಿನ್‌ 115 ಪಿಎಸ್‌ ಪವರ್‌ ಹೊಮ್ಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್‌ ಶೂನ್ಯದಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗವನ್ನು ಕೇವಲ 10.7 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ ಇಂಧನ ಬಳಸಿ 19.47 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಸಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ.

2,651 ಮಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ವರೆಗಿನ ವೀಲ್‌ ಬೇಸ್‌ ಐವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. 521 ಲೀಟರ್‌ ಬೂಟ್‌ ಸ್ಪೇಸ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, 179 ಮಿ.ಮೀ. ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ ಇದೆ.

