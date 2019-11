ಲಾಸ್‌ ಏಂಜಲೀಸ್‌: ವೇಗದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಚಾಲಿತ ಕಾರುಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಲಾ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಪಿಕ್‌–ಅಪ್‌(ಟ್ರಕ್) ಅನಾವರಣದ ವೇಳೆ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಎಂಥದ್ದೇ ಅಪ್ಪಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜು ಛಿದ್ರವಾಯಿತು.

ಟೆಸ್ಲಾ ಸಹ–ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಶಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಒಡೆದ ಗಾಜಿನ ಟ್ರಕ್‌ ಮುಂದೆಯೇ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಸಭಿಕರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಗುರುವಾರ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಟೆಸ್ಲಾ 'ಸೈಬರ್‌ಟ್ರಕ್‌' ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

ಟ್ರಕ್‌ ವಿಂಡೊ ಗಾಜಿನ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಎಂಥ ಆಘಾತವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ 'ಆರ್ಮರ್‌ ಗ್ಲಾಸ್‌' ಹೇಗೆ ಹೊರಗಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಡೆಮೊ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎಲಾನ್‌ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೀಲ್‌ ಚೆಂಡು ತೂರಿದ; ಒಂದೇ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಟ್ರಕ್‌ನ ಗಾಜು ಚೂರಾಯಿತು.

Glass window: *Is made of glass*

Solid steel ball: “I’m about to end this mans whole career”#Cybertruck #Tesla pic.twitter.com/5cqj21yqek

— Mason (@masonmaelstrom) November 22, 2019