ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+ ಹೆಸರಿನ ನೂತನ ಇ–ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನ್ಯುಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ತನ್ನ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ 'ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್'ನ ಸುಧಾರಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ 'ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>4.0 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್, ಗಂಟೆಗೆ 70 ಕಿ.ಮೀ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ, 156 ಕಿ.ಮೀ ಗಳ (IDC) ಸುಧಾರಿತ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ನೀಡುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.</p><p><strong>ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?</strong></p><p>ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬ್ಲೇಜ್ ರೆಡ್, ಪಿಯಾನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಎಂಬ ಮೂರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ವಾಹನಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಡಿಪ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್+ ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1,14,999 ಆಗಿದೆ.</p><p>ವಿವಿಧ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಈವರೆಗೂ 14 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದೆ.</p><p><strong>ಇದರ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳು</strong></p><p><strong>ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ:</strong> 156 ಕಿ.ಮೀ. (IDC) ಸುಧಾರಿತ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 70 ಕಿ.ಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ.</p><p><strong>ಸುರಕ್ಷತೆ:</strong> ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು, ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಜಿಯೋಫೆನ್ಸಿಂಗ್, ಮತ್ತು ವಾಹನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p><p><strong>ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ</strong>: ಚಾಸಿಸ್, ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೋಟಾರ್, ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ನಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಬಾಳಿಕೆ: </strong>ದೃಢವಾದ ಚೌಕಾಕಾರದ ಚಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಟೈರ್ಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.</p><p>ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನ್ಯುಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಓ ಶ್ರೇಯಸ್ ಶಿಬುಲಾಲ್, ನ್ಯುಮೆರೋಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಜಾಲವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದು 14 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 50 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಡೀಲರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು.</p>