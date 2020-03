ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರು ತಯಾರಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತ: ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತಿರುವುದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರು ತಯಾರಿಕೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತಯಾರಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿವೆ.

ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್‌ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಬಜಾಜ್‌ ಆಟೊ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್‌ ಬೆಂಜ್‌, ಫಿಯೆಟ್‌ ಕ್ರಿಸ್ಲರ್‌ ಆಟೊಮೊಬೈಲ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್‌ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೊರೊರಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿವೆ.

ಸ್ಫೋರ್ಟ್‌ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೊಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಫೆರಾರಿ ಹಾಗೂ ಫಿಯೆಟ್‌ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

—To help in the response to this unprecedented threat, we at the Mahindra Group will immediately begin work on how our manufacturing facilities can make ventilators.

—At Mahindra Holidays, we stand ready to offer our resorts as temporary care facilities. (3/5)

