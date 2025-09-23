GST Reforms: ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಬಿರುಸು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಗ್ರಾಹಕರು ಡೀಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಕಳೆದ 3–4 ವಾರಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆಟೊಮೊಬೈಲ್ ಡೀಲರ್ಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ (ಎಫ್ಎಡಿಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಈ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಈ ಅವಧಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಎಷ್ಟು ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿಲ್ಲ.</p><p>ಸೋಮವಾರ ಕಾರು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ 400ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬಳಸಿದ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಸ್24 ಹೇಳಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>