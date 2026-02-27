ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebeauty

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್‌ ಸೀರೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಿಪ್ಸ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:13 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:13 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಕಾಟನ್‌ ಸೀರೆಗಳ ವಿಧಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷತೆ
ಮಲ್ ಮಲ್ ಕಾಟನ್

ಮಲ್ ಮಲ್ ಕಾಟನ್

ಎಐ ಚಿತ್ರ

ಕೋಟಾ ಡೋರಿಯಾ

ಕೋಟಾ ಡೋರಿಯಾ

ಎಐ ಚಿತ್ರ

ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ

ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ

ಎಐ ಚಿತ್ರ

ಮಂಗಳಗಿರಿ ಕಾಟನ್

ಮಂಗಳಗಿರಿ ಕಾಟನ್

ಎಐ ಚಿತ್ರ

ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೆಂಡ್ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ನೀವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು:
ಚಂದೇರಿ ಕಾಟನ್

ಚಂದೇರಿ ಕಾಟನ್

ಎಐ ಚಿತ್ರ

<div class="paragraphs"><p>ಎಐ ಚಿತ್ರ</p></div>

ಎಐ ಚಿತ್ರ

ಸೀರೆ ಉಡುವಾಗ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸಿ
<div class="paragraphs"><p>ಎಐ ಚಿತ್ರ</p></div>

ಎಐ ಚಿತ್ರ

ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು
Beauty tipsTipsFashionsummerFashion DesigningCottonHandloom SareesIlkal sareecotton sareecloths

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT