ಬಜೆಟ್‌ 2022: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮೀಮ್ಸ್‌ ಅಬ್ಬರ

ಬೆಂಗಳೂರು: 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆಗಳೂ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಗಳ ಮೀಮ್ಸ್‌ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಅವರು ಇಂದು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಘೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್‌ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದಾವುದನ್ನೂ ಕಾಣದ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಸಹಿತ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #Budget2022 ಮತ್ತು #IncomeTax ಹ್ಯಾಷ್‌ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ (Middle Class) ಎಂಬ ಸಾಲಿರುವ ಮೀಮ್ಸ್‌ ಸಹ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿವೆ.

'ಬಜೆಟ್‌ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ, ಬಜೆಟ್‌ ಘೋಷಣೆಯ ಕೊನೆಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಸ್ಥಿತಿ,...' ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಮೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ರೂಪಾಯಿ; ಕ್ರಿಪ್ಟೊಕರೆನ್ಸಿ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಶೇ 30 ತೆರಿಗೆ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆ ಆಗಿರುವ ಲೋಪವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ನವೀಕೃತ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಶೇ 10ರಿಂದ ಶೇ 14ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

India’s Salaried Class & Middle Class were hoping for relief in times of pandemic, all round pay cuts and back breaking inflation.

FM & PM have again deeply disappointed them in Direct Tax measures.

This is a betrayal of salaried & Middle Class.#BudgetSession2022#middleclass pic.twitter.com/yYxXmqYyex — kranthi kumar (@kranthi_IYC) February 1, 2022

#middleclass We are here only to pay taxes there is nothing for us.

Middle class's reaction after hearing budget speech- pic.twitter.com/sPX6hcEepY — Akanksha (@ImAks_86) February 1, 2022

Ye Budget tha ya 15th August ka speech. Nothing for middle class, apne ko sirf Tali thali or diya jalna hai. #Budget2022 #BudgetSession2022 #MiddleClass pic.twitter.com/Q1kJ8W5oPr — Manish Srivastava🇮🇳 (@ManishSrv151) February 1, 2022