ನವದೆಹಲಿ: ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ವಿವರ ನೀಡಿದ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್‌, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಊಟದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಿದ 'ಥಾಲಿನಾಮಿಕ್ಸ್‌' ಪದ ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್‌ ಅವರ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರಘುರಾಮ್‌ ರಾಜನ್‌ ಅವರ ವಿಚಾರ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್‌ ರಘುರಾಮ್‌ ಜಿ.ರಾಜನ್‌ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರ ವಿವರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ದೋಸನಾಮಿಕ್ಸ್‌' ಪದ ಬಳಸಿದ್ದರು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಖರ್ಚನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 'ಥಾಲಿನಾಮಿಕ್ಸ್‌: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಊಟದ ಆರ್ಥಿಕತೆ' ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಊಟಕ್ಕೆ (ಥಾಲಿ) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ 2019–20ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

2006-07 ರಿಂದ 2019–20ಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಊಟ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 29ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಹಾರಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ.

