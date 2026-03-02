ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಗೃಹಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ 5 ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿರಲಿ

Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 20:50 IST
ನೆನಪಿಡಿ
ಗೃಹ ಸಾಲವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾಗದದ ಮೇಲಿನ ಸಹಿಯಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ 20 ವರ್ಷಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು. ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಾಲನ್ನೂ ಓದಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
